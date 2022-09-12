Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та Півдня України – розвідка
Успішні дії захисників України змушують так звану “владу” тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
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Попри запевнення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин таємно від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.
Водночас окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.