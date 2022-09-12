Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та Півдня України – розвідка

Успішні дії захисників України змушують так звану “владу” тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.

Вивозять родини ФСБшники, військові начальники та представники адміністрацій



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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Попри запевнення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин таємно від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

Водночас окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Тэги: крым, Крим