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Главная » Україна » Інциденти
14:39 13 Сентября 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

У Мелітополі прогриміли гучні вибухи біля бази окупантів

В окупованому Мелітополі близько 14:30 прогреміли три гучніх вибухи.

В Мелітополі прогриміли три вибухи

Про це повідомив мер Іван Федоров.

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За його словами, вібухи пролунали знов в районі військової бази росіян.

“Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштувати одну з військових баз. Очікуємо на подробиці”, – повідмив він.

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