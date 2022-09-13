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14:39 13 Сентября 2022 15 Комментарии
У Мелітополі прогриміли гучні вибухи біля бази окупантів
В окупованому Мелітополі близько 14:30 прогреміли три гучніх вибухи.
В Мелітополі прогриміли три вибухи
Про це повідомив мер Іван Федоров.
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За його словами, вібухи пролунали знов в районі військової бази росіян.
“Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштувати одну з військових баз. Очікуємо на подробиці”, – повідмив він.
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