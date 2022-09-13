Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині

Спочатку російська висловила обурення з приводу затримання педагогів із паспортами РФ у звільнених населених пунктах Харківщини, а згодом від них просто відмовилася.

Росія відмовилася від вчиелів, яких заманила до України



За інформацією російських ЗМІ, спочатку голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу через затримання російських учителів.

Проте невдовзі представники російської влади, яка раніше курирувала цей регіон, заявили, що жодних російських вчителів у Харківській області не було.

«У регіоні не було російських вчителів», – заявили представники російської влади.

Вони додали, що затриманими російськими вчителями нібито є «місцеві жителі, які співпрацювали з Росією».

Згодом затримання вчителів спростували і на державному рівні. У Міносвіти РФ повідомили, що заяви про те, що в Україні затримано російських викладачів «не правдиві».

Зазначимо, що педагогам із РФ загрожує кримінальне покарання, як мінімум, за незаконне перетин кордону, а обмінювати їх Україна не буде, оскільки військовослужбовцями вони не є.

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