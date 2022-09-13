Ставки на киберспорт в букмекерской конторе Париматч — отличная возможность получать удовольствие от просмотра встреч любимых команд и отдельных спортсменов, совмещая с возможностью делать ставки на любимые команды или спортсменов.

Чтобы стать успешным игроком, достаточно правильно выбрать киберспортивную дисциплину (в которой вы разбираетесь), внимательно следить за всеми изменениями на профессиональной арене, а также заключать пари на сайте проверенного букмекера.

Напомним, что киберспортивные соревнования представляют собой состязания по сетевым компьютерным играм. Наибольшей популярностью среди всех дисциплин пользуются Dota 2, League of Legends, Overwatch и CS:GO. Букмекерская контора Париматч принимает ставки на киберспорт на все крупные мировые турниры, среди которых The International, DreamHack, Starladder и многие другие. Своим клиентам букмекер предлагает расширенную линию ставок, подробную роспись, а также быстрые выплаты.

Как делать ставки на киберспорт, чтобы выиграть

Зрелищность, простота и высокие коэффициенты — основные причины, почему ставки на киберспорт настолько популярны. Чтобы ставки были максимально выигрышными, игроку не нужно оценивать физическую форму спортсмена (как в классическом спорте), поскольку все игры происходят в виртуале. Именно поэтому, в первую очередь, оценивается статистика (исходы последних матчей, совместных игр и т.д.).

Чтобы составить прогноз на предстоящее событие и правильно делать ставки на киберспорт, пользователю сайта Париматч предстоит:

быть в курсе последних новостей и изменений;

знать точные даты матчей,

провести анализ игры команд;

ознакомиться с экспертными прогнозами;

изучить коэффициенты на победу каждой из команд.

Этой информации вполне достаточно, чтобы делать успешные ставки на киберспорт. Всегда изучайте информацию и походите к ставкам с умом, не стараясь отыграться или поставив на все возможные события.

Виды ставок на киберспорт в БК Париматч

Виды ставок на киберспорт в БК Париматч — многочисленные возможности для заключения пари. Ознакомиться с полной росписью можно на официальном сайте букмекера, получив доступ к составлению прогнозов сразу же после регистрации и внесения депозита.

В киберспортивных дисциплинах доступны следующие виды ставок:

на исход — игрок может попытаться предугадать победителя встречи;

на первую кровь (First Blood);

тотал убийств (общий или индивидуальный) — можно заключить пари на общее количество убийств в бою, раунде или на отдельной карте (для одной/обеих команд);

тотал времени и раундов;

проход в следующий этап;

победа в турнире.

Чтобы ставки на киберспорт не принесли разочарования, стоит внимательно изучить правила букмекерской конторы, а также особенности каждой дисциплины перед тем, как начать ставить на нее.