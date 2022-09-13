НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
18:32 13 Сентября 2022 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

В окупованому Мелітополі шкільною вчителькою стала глуха першокурсниця місцевого псевдовишу

Через гострий дефіцит педагогічних кадрів в окупованому Мелітополі вчителями стають дуже випадкові люди.

Вчителька без освіти ще й майже не чує учнів

Так у СШ №15 класною керівницею 3-Б класу стала першокурсниця організованого окупантами фейкового “університету”, яка має серйозні проблеми зі слухом.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Незважаючи на те, що юна особа, яка сама нещодавно закінчила школу, користується слуховим апаратом, вона все одно мало що чує.

Безумовно, людина з фізичними вадами заслуговує на співчуття і розуміння, але в даному випадку це створює суттєві проблеми у спілкуванні як з учнями, так і з батьками.

Причому останні з’ясували, що вчителька розуміє, що їй кажуть, тільки коли бачить обличчя того, хто говорить, оскільки більше читає по губах, ніж чує.

М’яко кажучи, спантеличені батьки вирушили до директора школи за роз’ясненнями. І там все стало на свої місця – їм запропонували змінити школу чи забратися з кабінету.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.09.2022 13:00
В окупованому Мелітополі злетіли ціни та припинилися всі російські виплати
ТОР
11.09.2022 10:09
Гауляйтер Балицький ізолював Мелітополь від товарів та продуктів: ціни злетіли та продовжують зростати
ТОР
10.09.2022 05:47
У Мелітополі вночі пролунали вибухи, а потім почалася стрілянина
blog comments powered by Disqus
Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині

14:49 Світ

Названо країни ЄС, які припинили приймати від росіян документи на туристичні візи

12:34 Світ

Окупанти на Херсонщині відходять до Дніпра: ЗСУ підбираються до Чорнобаївки

07:55 Україна

У Херсоні підірвали колаборантку-”ректорку” держуніверситету

05:55 Україна

У Держдумі РФ заговорили про необхідність повної мобілізації

20:28 Світ

Загадковий вибух у Таганрозі: що це було

18:05 Світ

Під російським Ростовом пролунав потужний вибух: його чули у кількох містах

15:49 Світ

Російська влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації на півострові

12:58 Україна

Росіяни поскаржилися на обстріл селища під Курськом: район знеструмлений, газопровід перебито

09:29 Світ

На Херсонщині ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів

07:05 Україна

Вночі росіяни вдарили по Харкову і Запоріжжю

06:13 Україна