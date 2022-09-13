В окупованому Мелітополі шкільною вчителькою стала глуха першокурсниця місцевого псевдовишу

Через гострий дефіцит педагогічних кадрів в окупованому Мелітополі вчителями стають дуже випадкові люди.

Вчителька без освіти ще й майже не чує учнів



Так у СШ №15 класною керівницею 3-Б класу стала першокурсниця організованого окупантами фейкового “університету”, яка має серйозні проблеми зі слухом.

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Незважаючи на те, що юна особа, яка сама нещодавно закінчила школу, користується слуховим апаратом, вона все одно мало що чує.

Безумовно, людина з фізичними вадами заслуговує на співчуття і розуміння, але в даному випадку це створює суттєві проблеми у спілкуванні як з учнями, так і з батьками.

Причому останні з’ясували, що вчителька розуміє, що їй кажуть, тільки коли бачить обличчя того, хто говорить, оскільки більше читає по губах, ніж чує.

М’яко кажучи, спантеличені батьки вирушили до директора школи за роз’ясненнями. І там все стало на свої місця – їм запропонували змінити школу чи забратися з кабінету.

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