Названо єдине місце на фронтах, де росіяни намагаються наступати

Російські окупанти намагаються наступати лише на ділянці фронту довжиною в 20 кілометрів в районі Бахмуту.

Росіяни намагаються наступати під Бахмутом



Про це розповів в ефірі програми Фейгін Live радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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Він пояснив, що наразі лінія фронту, де ведуться активні бої, складає 1300 кілометрів.

Також Арестович зазначив, що заяви ворога про нібито успіх під Бахмутом – фейк, який вже спростував наш Генштаб.

“Вони зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібний хоч якийсь оперативний успіх”,– пояснив він.

Радник глави ОП підкреслив, що район Бахмуту – єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати. Більше ворог не наступає ніде.

Але іноді трапляються дуже малі тактичні дії, які наступом не назвеш. Зокрема, такі кроки окупанти роблять біля Пісків і Мар’їнки.

Тэги: Алексей Арестович, Олексій Арестович