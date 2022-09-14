ЗСУ відбили ворожі наступи та знищили літаки окупантів

Українські захисники відбили ворожі атаки в районі восьми населених пунктів, збили ворожі літаки та вертольот та завдали ударів по позиціях окупантів.

Сили оборони продовжують нищити ворога на всіх напрямкаї



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-24М), один вертоліт Мі-8 та БпЛА.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються.