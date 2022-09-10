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07:55 14 Сентября 2022 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

Кремль намагається зняти відповідальність із Путіна за військовий провал на Харківщині

Кремлівські джерела зараз працюють над тим, щоб зняти з президента РФ Володимира Путіна якусь відповідальність за поразку на Харківщині.

Пропагандисти намагаються відбілити Путіна через поразку військ на Харківщині

Про це пишуть аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).

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Натомість у втраті майже всієї окупованої Харківської області звинувачують недостатньо поінформованих військових радників в оточенні Путіна.

Один із членів Кремлівської ради з міжнаціональних відносин Богдан Безпалько навіть заявив, що військові чиновники, які не бачили концентрації українських військ та техніки та ігнорували Telegram-канали, які попереджали про ймовірний українське контрнаступ, повинні «лежати на столі Путіна».

У ISW нагадали, що Кремль відклав зустріч президента РФ з російськими військовими чиновниками відразу після виведення військ із околиць Харкова, що посилило видимість розколу між Кремлем та Міністерством оборони Росії.

Визнання Кремлем провалу на Харківщині показує, що Путін готовий і здатний визнати поразки Росії, принаймні за деяких обставин і зосередитися на тому, щоб зняти провину з себе.

Як повідомляли Vlasti, вперше з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва відкрито визнала свою поразку у Харківській області.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
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