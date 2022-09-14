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08:30 14 Сентября 2022 0 Комментарии
ЄС не продовжив санкції щодо Януковича та Пшонки
Європейський союз не продовжив дію санкцій щодо екс-президента України Віктора Януковича та його оточення, звинувачених у розкраданнях держкоштів.
З Януковича і Пшонки знято частину санкцій ЄС
Про це повідомляється в офіційному журналі Євросоюзу.
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Рада Євросоюзу не стала продовжувати санкції щодо Віктора Януковича та його сина Олександра, а також екс-генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.
Санкції було введено у 2014 році за виведення та розтрату держкоштів.
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