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10:35 14 Сентября 2022 Просмотров 165   КомментариевКомментарии

Росія скасовує відправку підрозділів в Україну через масові відмови особового складу воювати

В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну через масову відмову військових від участі в бойових діях.

Російські військові масово відмовляються воювати

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники розповіли, що військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо).

Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів).

Тэги: Россия, Росія
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