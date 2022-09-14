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Главная » Україна » Экономіка
11:58 14 Сентября 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС: що це означає

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС

Як повідомила Європейська правда, про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні «Про стан Союзу» в Європарламенті.

«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», – сказала вона.

Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.

Нагадаємо, починаючи з 15 червня 2017 року, в Євросоюзі діє вільна зона роумінгу, яка передбачає, що користучвачі мобільних пристроїв  під час подорожей ЄС сплачуючи ті ж ціни, що й удома.

Наприклад, якщо ви платите за місячний пакет хвилин, SMS та даних у вашій країні, будь-які голосові дзвінки, SMS та сесії даних, які ви здійсните під час подорожі за кордоном до ЄС, буде вираховано з цього обсягу, начебто ви були вдома, без додаткових сплат.

Це означає припинення плати за роумінг, яку мандрівники досі відчували.

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