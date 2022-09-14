Україна приєднається до зони роумінгу ЄС: що це означає
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
Як повідомила Європейська правда, про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні «Про стан Союзу» в Європарламенті.
«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», – сказала вона.
Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.
Нагадаємо, починаючи з 15 червня 2017 року, в Євросоюзі діє вільна зона роумінгу, яка передбачає, що користучвачі мобільних пристроїв під час подорожей ЄС сплачуючи ті ж ціни, що й удома.
Наприклад, якщо ви платите за місячний пакет хвилин, SMS та даних у вашій країні, будь-які голосові дзвінки, SMS та сесії даних, які ви здійсните під час подорожі за кордоном до ЄС, буде вираховано з цього обсягу, начебто ви були вдома, без додаткових сплат.
Це означає припинення плати за роумінг, яку мандрівники досі відчували.