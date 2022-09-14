Путін відкинув можливу мирну угоду з Україною на початку війни, – Reuters.

Кремлівський куратор України Дмитро Козак повідомив президенту РФ Володимиру Путіну перед або на початку вторгнення, що уклав попередню угоду з Києвом, яка задовольняє вимоги Росії, але лідер РФ вирішив воювати.

Путін видкинув угоду з Україною, бо захотів анексувати частину території



Про це повідомило Reuters з посиланням на три джерела, близькі до російського керівництва.

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За їхніми словами, Козак сказав Путіну, що, на його думку, угода, яку він уклав, усунула необхідність для Росії проводити великомасштабну окупацію в Україні.

Однак Путін ясно дав зрозуміти, що поступки, узгоджені його помічником, не досить глибокі, і що він розширив свої цілі, включивши до них анексію частини української території.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію про можливу угоду, такою, що не відповідає дійсності.

«Це не має жодного стосунку до реальності. Нічого такого ніколи не відбувалося. Це абсолютно неправильна інформація», – сказав він.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія використала переговори як димову завісу для підготовки до вторгнення, але він не відповів на питання про суть переговорів і не підтвердив, що попередньої угоди було досягнуто.

«Сьогодні ми чітко розуміємо, що російська сторона ніколи не була зацікавлена ​​у мирному врегулюванні», – сказав Подоляк.

Тэги: Росія, Володимир Путін, Россия Владимир Путин