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13:02 14 Сентября 2022 148 Комментарии
Зеленський приїхав в Ізюм
Президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Ізюм та зустрівся з військовими.
Разом з ним прибули командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, заступник голови Міноборони Ганна Маляр, голова ВП Андрій Єрмак.
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Зеленський зустрівся з військовими та нагородив командувача наступальної операції на Харківщині генерала Сирського в Ізюмі нагородили за відмінне її проведення.
Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
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