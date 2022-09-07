Зеленський приїхав в Ізюм

Президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Ізюм та зустрівся з військовими.

Разом з ним прибули командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, заступник голови Міноборони Ганна Маляр, голова ВП Андрій Єрмак.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Зеленський зустрівся з військовими та нагородив командувача наступальної операції на Харківщині генерала Сирського в Ізюмі нагородили за відмінне її проведення.

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський