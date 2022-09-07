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13:02 14 Сентября 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Зеленський приїхав в Ізюм

Президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Ізюм та зустрівся з військовими.

Разом з ним прибули командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, заступник голови Міноборони Ганна Маляр, голова ВП Андрій Єрмак.

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Зеленський зустрівся з військовими та нагородив командувача наступальної операції на Харківщині генерала Сирського в Ізюмі нагородили за відмінне її проведення.

Зеленський зустрівся з визволителями Ізюму

Зеленський зустрівся з визволителями Ізюму

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
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