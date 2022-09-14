Где заказать продукты в Комфорт Тауне: ТОП-5 служб

Жилищный комплекс «Комфорт Таун» – это мини-городок в Киеве, в которых входит целых 24 высотных дома.

Жилищный комплекс «Комфорт Таун» – это мини-городок в Киеве, в которых входит целых 24 высотных дома. Визитная карточка комплекса – яркие фасады домов, а сами дома выполнены по монолитно-каркасной технологии. Жизнь в комплексе соответствует его названию и ее можно назвать комфортной, ведь на этой территории есть все, что нужно. Конечно же, все популярные супермаркеты здесь не поместились, поэтому жители комплекса чаще всего пользуются услугами доставки. И это оправдано – удобно, быстро и недорого, а главное – не нужно ездить в другие районы столицы, чтобы закупить продукты. Узнаем подробнее, где и что можно заказать, если вы счастливый обладатель жилплощади в ЖК «Комфорт Таун».

Какие супермаркеты есть на территории ЖК «Комфорт Таун»

Комплекс с одной стороны гигантский, а с другой стороны не настолько большой, чтобы вместить все разнообразие супермаркетов и гипермаркетов Киева. Жителям «Комфорт Тауна» в пешей доступности предлагается делать закупки продуктов в таком перечне торговых точек:

Сеть украинских супермаркетов с широким ассортиментом продуктов. Предлагает полный перечень всех необходимых продуктов, включая готовые блюда.

Pickup Point АШАН. Новый формат от сети «Ашан», который по сути является точкой выдачей заказов, сделанных онлайн.

«Велика кишеня» – отличный супермаркет, часть сети, которая когда-то была распространена по всей Украине. Обладатель различных званий и международных наград.

Frutis – сеть небольших фруктовых лавок, в том числе представленная в ЖК «Комфорт Таун», ассортимент ничем не отличается от других магазинов этой сети. Всегда в наличии свежие фрукты, овощи, зелень.

Также поблизости есть другие небольшие и узкопрофильные магазинчики, но учтите, что для того, чтобы собрать полную продуктовую корзину, придется натопать не меньше километра, ведь купить все необходимое в одном месте достаточно проблематично.

Где заказать продукты жильцам ЖМ «Комфорт Таун»: ТОП-5

К счастью, жителям жилого комплекса доступна доставка продуктов из крупных столичных супермаркетов. Также можно воспользоваться отдельными сервисами доставки. Что же выбрать? Попробуем разобраться, где лучше всего заказывать продукты.

No1 TURBO.UA

Турбо – это служба доставки продуктов на дом, которая работает в Киеве уже более года. Кроме Осокорок, Позняков и других районов, этот сервис без проблем привозит заказы до 12 кг в ЖК «Комфорт Таун». При этом время доставки – от 15 минут, а стоимость – всего от 40 грн. Чтобы получить доставку бесплатно, нужно заказать на 250 грн.

Самое интересное, что сервис предлагает систему лояльности с баллами – Turbo Coin. Есть вступительный бонус, а также баллы начисляются за заказы и выполнение определенных условий при заказе. А тратить «турбо коины» можно даже на продукты.

Доставка осуществляется из фирменных магазинов – дарксторов. В этих торговых точках только свежие продукты высшего качества. Доставляют заказы в ЖК «Комфорт Таун» велокурьеры. Другие районы доставки: Осокорки, Позняки, Харьковская, Березняки, Русановка, Голосеево, Жуляны, Демиевка и Оболонь.

No2 Доставка от «НОВУС»

В этой сети супермаркетов можно сделать заказ в любой район Киева, включая ЖК «Комфорт Таун». Гибкая, но не самая дешевая ценовая политика доставки такая:

Обычная доставка стоит от 89 грн.

При безналичном расчете стоимость доставки увеличивается до 106,80 грн.

Заказы до 41 кг идут без доплаты за вес.

При превышении веса заказа отметки в 41 кг., действует оплата за перевес от 25 грн.

No3 MEGA MARKET

Здесь можно получить свой заказ в день оформления заказа во временном отрезке с 10.00 до 22.00. При этом ограничения по весу не установлено. Цена доставки составляет 150 грн., а минимальная сумма заказа составляет 300 грн.

No4 «Фоззи»

Эта сеть супермаркетов работает по выходным, а заказы курьеры доставляют с 7.00 до 22.00. Цена доставки 49 грн. Можно оформить заказ онлайн в любое время суток, но обработают и привезут его в рабочие часы. При оформлении заказа вы сами выбираете время доставки.

Есть ли бесплатная доставка? Да, чтобы не платить за услуги курьера, нужно заказать не менее чем на 1000 грн.

No5 FRESHMART

Еще один интернет-магазин, который может доставить продукты в ЖК «Комфорт Таун», – это «Фрешмарт». Ассортимент товаров разнообразен, но главные позиции – свежие овощи и фрукты, грибы, орешки, заморозка и т.п. Время доставки варьируется от времени вашего заказа. Также есть услуга срочной доставки службами столичного такси. Что касается стоимости, то она зависит от суммы вашего заказа:

Хотите получить услуги курьера бесплатно? Закажите на сумму от 3000 грн.

При заказе на сумму в 1250-2999 грн., доставка обойдется в 99 грн.

Заказы до 500 грн. оплачиваются по тарифу в 149 грн.

Теперь вы точно знаете, где стоит заказывать услугу доставки продуктов, если проживаете на территории ЖК «Комфорт Таун». Если вы выбрали комфортную жизнь, выбирайте комфорт во всем – в том числе избавьте себя от необходимости выбора продуктов и стояния в очередях супермаркетов. И тратьте сэкономленное время (и деньги) на что-то более приятное.