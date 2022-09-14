Після поразки в Україні Путін має кілька варіантів: вони названі

Президент Росії Володимир Путін поки що публічно не прокоментував блискавичний розгром своїх сил на північному сході України, і він має кілька варіантів подальших дій.

У Путіна не дуже багато варіантів вибору



Про це написало Reuters.

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Видання перерахувало основні варіанти.

Стабілізація фронту та контрнаступ

Російські та західні військові аналітики сходяться на думці, що з точки зору Москви російським силам необхідно терміново стабілізувати лінію фронту, зупинити просування України, перегрупуватися і, якщо вони зможуть, розпочати власний контрнаступ.

Однак на Заході є сумніви щодо того, чи має Росія сухопутні війська або достатню кількість техніки, враховуючи, скільки втрат вона зазнала і скільки техніки було залишено або знищено.

Мобілізація

Мобілізація російських резервів, які за останні п’ять років налічують близько 2 мільйонів людей з досвідом військової служби, можна здійснити, але для навчання та розгортання людей потрібен час.

Крім того, Кремль заявив у вівторок, що не обговорюється загальнонаціональна мобілізація «на даний момент».

Такий крок є популярним серед націоналістів, але чоловіче населення країни навряд чи сприйме його з ентузіазмом.

Крім того, мобілізація означала б відмову від «спеціальної військової операції» та перехід до відкритої війни.

Постановка Росії на рейки воєнного часу пов’язана з внутрішньополітичними ризиками, зокрема з ризиком суспільної реакції проти примусового призову.

Це також означало б визнання того, що Росія веде повномасштабну війну проти іншої слов’янської країни – і що війна йде погано для Москви.

Ставка на холодну зиму

Путін сподівається, що ціни на енергоносії, що стрімко зростають, і можливий дефіцит цієї зими переконають Європу змусити Україну укласти перемир’я – на умовах Росії.

Деякі європейські дипломати вважають, що нещодавній успіх України на полі бою підірвав прагнення деяких європейців підштовхнути Київ до поступок, у той час як такі країни, як Німеччина, схоже, останніми тижнями стали жорсткіше ставитися до Москви, і рішучіше налаштовані пережити зимові енергетичні проблеми.

Ракетні обстріли

Після невдачі на північному сході України Росія завдала ракетного удару по українській енергетичній інфраструктурі. Це викликало тимчасові відключення електроенергії у Харківській та прилеглій Полтавській та Сумській областях. Постраждали також водопостачання та мобільні мережі.

Цей крок вітали деякі російські націоналісти, які хотіли б, щоб Москва використала крилаті ракети для завдання шкоди українській інфраструктурі на більш постійній основі, що, безсумнівно, викличе міжнародне засудження.

Ті ж націоналісти також давно закликають Москву завдати ударів по так званих центрах «ухвалення рішень» у Києві та інших місцях, що навряд чи можна досягти без значної супутньої шкоди.

Згорнути зернову угоду

Путін поскаржився, що угода за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє Україні експортувати зерно та інші продукти харчування через Чорне море, несправедлива стосовно бідніших країн та Росії.

Путін має провести цього тижня переговори з турецьким лідером Тайіпом Ердоганом, щоб обговорити перегляд угоди, яка забезпечує Україну такими необхідними доходами бюджету.

Якщо Путін хоче негайно нашкодити Україні, він може призупинити чи скасувати пакт чи відмовитись продовжувати його, коли він закінчиться у листопаді. Захід і бідніші країни Африки та Близького Сходу звинуватили б його у посиленні глобальної нестачі продовольства; він звинуватив би Україну.

Мирна угода

Кремль заявляє, що диктуватиме Києву умови будь-якої мирної угоди, тоді як президент України Володимир Зеленський заявив, що застосує силу для звільнення своєї країни, зокрема й Криму.

Москва неодноразово заявляла, що статус Криму врегульовано назавжди.

Поступка захопленої території на сході України самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», що підтримується Росією, також виглядає політично неможливою для Москви, оскільки вона офіційно визнала їх.

Повне «звільнення» двох самопроголошених держав від українських сил було однією з головних причин, наведених для «спеціальної військової операції» насамперед.

Ядерний удар

Російські урядовці відкинули припущення Заходу про те, що Москва використовуватиме тактичну ядерну зброю в Україні, але це, як і раніше, викликає занепокоєння у деяких на Заході.

Крім масових жертв такий крок може запустити небезпечну ескалаційну спіраль і формально втягнути західні країни в пряму війну з Росією.

Ядерна доктрина Росії допускає застосування ядерної зброї, якщо вона – або інші види зброї масового знищення – використовується проти держави, або якщо РФ стикається з екзистенційною загрозою звичайних озброєнь.

Брентон, колишній посол Великобританії в Росії, попередив, що загнаний у кут Путін може зробити ядерний крок, якщо зіткнеться з принизливою поразкою без порятунку обличчя.

Відставний американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач силами армії США в Європі, погоджується з тим, що це ризик, але сказав, що вважає це малоймовірним.

«Немає жодної реальної переваги на полі бою, США не могли б залишатися осторонь і не відповідати, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства», – сказав Ходжес.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін