«Слугу народа» от Золотоноши обвинили в коррупции и саботаже

Пока ВСУ гонят российских оккупантов из захваченных городов Украины, гибнут бойцы и мирные жители, продолжаются ракетные налеты, в относительно спокойном тылу процветает главный внутренний враг страны – коррупция.

Пока ВСУ гонят российских оккупантов из захваченных городов Украины, гибнут бойцы и мирные жители, продолжаются ракетные налеты, в относительно спокойном тылу процветает главный внутренний враг страны – коррупция.

В любом населенном пункте считает себя хозяином сомнительный деятель с таким бекграундом, что место ему, скорее, в исправительном учреждении, чем в мягком кресле чиновника. Об этом пишет публицист Василий Кузнецов в интернет-издании From.UA.

В качестве примера автор приводит Золотоношу – небольшой городок в Черкасской области, где много лет был мэром и развивал свою политическую карьеру нынешний депутат ВР от «Слуги народа» Виталий Войцеховский. Журналист приводит данные, что за 11 лет этот местный политик сменил три полярные по идеологии политические силы: 2010 – 2014 – «Партия Регионов», 2015-2020 – «Блок Петра Порошенко», 2020 – и до настоящего времени «Слуга Народа».

«С началом полномасштабного вторжения РФ Войцеховский тоже начал свою войну, но не с рашистами, а с начальником Черкасской ОВА Игорем Табурцом – генерал-майором, основная задача которого – обеспечить региону безопасность. Войцеховский начал откровенно деструктивные действия, целью которых являлся саботаж военной подготовки в Золотоноше», говорится в статье. Кроме того, в мае 2022 г. Войцеховский стал соавтором скандального законопроекта 7351 вместе с Марьяной Безуглой – про расстрел военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов. «Зловонная местная свалка и требующие ремонта очистные сооружения (не менее «ароматные») – два главных «памятника» «достижениям» Войцеховского в качестве многолетнего мэра Золотоноши, – пишет Василий Кузнецов. -Имея полностью подконтрольный горсовет, исполнительный комитет и коммунальные предприятия, мэр Войцеховский руководил схемами по присвоению бюджетных средств.

Но сумел избежать ответственности, к которой привлекли только его подчиненных». В коллекторы и очистные сооружения Золотоноши при Войцеховском были «слиты» десятки (а то и сотни) миллионов бюджетных гривен. Автор приводит лишь одну цифру из уголовного дела о разворовывании средств, выделяемых на реконструкцию самотечного и напорного коллекторов водоотведения в Золотоноше: «За последний месяц 2016 года было освоено почти 31 млн грн государственных средств, из которых значительная часть была присвоена». Местные жители также напоминают о крупной афере, которую связывают с именем нашего героя.

В 2012 году заместители Войцеховского брали у доверчивого населения десятки тысяч долларов в качестве инвестиций в строящийся крупный торговый центр. Он был возведен, но инвесторы так и не получили свои помещения, не вернули им и вложенные средства. Лишь некоторым удалось вытребовать незначительную часть отданных Войцеховскому долларов.

«Об аппетитах Войцеховского свидетельствуют данные о его зарплате еще на посту мэра Золотоноши. Она была больше, чем у столичного градоначальника. Войцеховский задекларировал 795 000 гривен, которые заработал за прошлый год на посту городского головы Золотоноши (в среднем 66 тысяч гривен в месяц). По данным движения «ЧЕСНО», зарплата мэра города с населением 28 тысяч жителей оказалась больше, чем у большинства мэров областных центров, и даже больше, чем у мэра Киева. Для сравнения: бюджет Золотоношской общины тогда составлял около 200 млн гривен, а Киева – более 60 миллиардов», – отмечает автор статьи. При этом Войцеховский прикупил несколько автомобилей.

Но не для фронта как делает сейчас большинство, а для своих личных нужд. «Вот такая колоритная фигура представляет интересы жителей Черкасщины в украинском парламенте в военное время», резюмирует автор.