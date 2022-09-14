Наказ 222: російське командування розпорядилося розгортати загороджувальні загони

Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання «перевірених» радянських методів «переконання».

Загороджувальні загони використовувались в радянській армії



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення в тилу так званих «загороджувальних загонів».

Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: «В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів».