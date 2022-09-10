У Лондоні розпочалася церемонія прощання з Єлизаветою II

Сьогодні вдень труну з тілом королеви Єлизавети II перевезли з Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу, де почалась процедура прощання.

Церемонія триватиме до 19 вересня



Відстань за 1,5 км траурний кортеж подолав за 38 хвилин. Участь у процесії взяли четверо дітей королеви, і навіть її онуки.

Попрощатися з Єлизаветою II можна з сьогоднішнього вечора до ранку понеділка.

Вестмінстерський палац для охочих попрощатися з королевою буде відкрито цілодобово. Церемонія триватиме до 19 вересня, до 6:30 (8:30 за Києвом).

Очікується, що черга з бажаючих зробити це розтягнеться щонайменше на 7 км.

Цього ж дня об 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) відбудеться похорон Єлизавети II, який відбудеться у Вестмінстерському абатстві.

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