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19:49 14 Сентября 2022 22 Комментарии
У Лондоні розпочалася церемонія прощання з Єлизаветою II
Сьогодні вдень труну з тілом королеви Єлизавети II перевезли з Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу, де почалась процедура прощання.
Церемонія триватиме до 19 вересня
Відстань за 1,5 км траурний кортеж подолав за 38 хвилин. Участь у процесії взяли четверо дітей королеви, і навіть її онуки.
Попрощатися з Єлизаветою II можна з сьогоднішнього вечора до ранку понеділка.
Вестмінстерський палац для охочих попрощатися з королевою буде відкрито цілодобово. Церемонія триватиме до 19 вересня, до 6:30 (8:30 за Києвом).
Очікується, що черга з бажаючих зробити це розтягнеться щонайменше на 7 км.
Цього ж дня об 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) відбудеться похорон Єлизавети II, який відбудеться у Вестмінстерському абатстві.
Тэги: Елизавета II, Великобритания, Великобританія, Єлизавета II
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