НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
19:49 14 Сентября 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

У Лондоні розпочалася церемонія прощання з Єлизаветою II

Сьогодні вдень труну з тілом королеви Єлизавети II перевезли з Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу, де почалась процедура прощання.

Церемонія триватиме до 19 вересня

Відстань за 1,5 км траурний кортеж подолав за 38 хвилин. Участь у процесії взяли четверо дітей королеви, і навіть її онуки.

Попрощатися з Єлизаветою II можна з сьогоднішнього вечора до ранку понеділка.

Вестмінстерський палац для охочих попрощатися з королевою буде відкрито цілодобово. Церемонія триватиме до 19 вересня, до 6:30 (8:30 за Києвом).

Очікується, що черга з бажаючих зробити це розтягнеться щонайменше на 7 км.

Цього ж дня об 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) відбудеться похорон Єлизавети II, який відбудеться у Вестмінстерському абатстві.

Тэги: Елизавета II, Великобритания, Великобританія, Єлизавета II
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.09.2022 07:16
Чарльз ІІІ вперше звернувся до нації як новий король Великобританії
ТОР
09.09.2022 05:57
Операція «Лондонський міст»: як прощатимуться з королевою Єлизаветою II
ТОР
08.09.2022 15:22
Здоров’я Єлизавети II погіршилося: у замок Балмор їдуть наслідні принци
blog comments powered by Disqus
Після поразки в Україні Путін має кілька варіантів: вони названі

16:33 Світ

У Росії повідомили про обстріл села під Бєлгородом: на відео потрапили ящики з боєприпасами

14:47 Світ

Російські прикордонники під Бєлгородом кинули пости та відступили від кордону

13:32 Світ

Стало відомо про покарання причетних до виконання «Ой у лузі…» на весіллі в Бахчисараї

10:55 Україна

Кремль вперше з початку війни визнав військову поразку на Харківщині

07:25 Світ

Названо єдине місце на фронтах, де росіяни намагаються наступати

05:56 Україна

Через дефіцит чорнила в Росії з товарів приберуть дату виробництва та термін придатності

17:39 Світ

Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині

14:49 Світ

Названо країни ЄС, які припинили приймати від росіян документи на туристичні візи

12:34 Світ

Окупанти на Херсонщині відходять до Дніпра: ЗСУ підбираються до Чорнобаївки

07:55 Україна

У Херсоні підірвали колаборантку-”ректорку” держуніверситету

05:55 Україна