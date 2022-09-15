ЗСУ розгромили полк російських десантників під Бахмутом

За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил РФ на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів.