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07:15 15 Сентября 2022 11 Комментарии
Українські захисники знищили чотири літаки ворога
Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.
Знищено три Су-25 та один Су-24М.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.
Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.
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