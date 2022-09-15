Українські захисники знищили чотири літаки ворога

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.

Знищено три Су-25 та один Су-24М.



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.