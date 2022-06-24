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10:04 15 Сентября 2022 42 Комментарии
Україна наближається до членства в ЄС: Урсула фон дер Ляйєн втретє з початку війни приїхала до Києва
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з третім з початку війни робочим візитом.
Фон дер Ляйєн втретє в Україні з початку війни
Про свій приїзд до української столиці фон дер Ляйєн повідомила у Twitter.
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“У Києві, мій третій візит із початку війни до Росії. Стільки всього змінилося. Україна наразі є кандидатом у ЄС”, – написала вона.
Також голова Єврокомісії уточнила, що має намір обговорити з президентом Володимиром Зеленським та прем’єром Денисом Шмигалем зближення економік України та Євросоюзу.
Фон дер Ляйєн додала, що Україна просувається до членства в ЄС.
Тэги: Урсула фон дер Ляйен, Урсула фон дер Ляйєн
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