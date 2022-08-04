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Главная » Світ » Політика
10:53 15 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Іран увійшов до складу Шанхайської організації співробітництва

Іран прийняли до складу Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на саміті у Самарканді 15 вересня.

Іран став новим членом ШОС

Про це повідомило CentralAsia.

Меморандум про взаєморозуміння підписали у Самарканді глава іранського МЗС та генсек організації.

Генсек ШОС Чжан Мін назвав цей день важливим як для Ірану, так і організації.

«Вступ Ірану до групи країн-учасниць зміцнить Шанхайську організацію співробітництва», – сказав він.

Про ухвалене рішення щодо вступу ісламської республіки стало відомо у вересні минулого року. Тоді президент країни Ібрахім Раїсі заявив, що членство в організації буде «дипломатичним успіхом» для Ірану. На його думку, присутність Тегерана у складі ШОС створить міцні економічні зв’язки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

На сьогодні до організації входять Росія, Індія, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Таджикистан та Узбекистан.

Тэги: Иран, шос, Іран
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