Главная » Світ » Суспільство
12:35 15 Сентября 2022 17 Комментарии
РФ не визнає свої паспорти, видані в “ЛДНР”: їх власників не пускають до Росії
Видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ.
Вони так раділи цим книжечкам в "ЛДНР"
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
“Принаймні тим, хто намагався виїхати із “ЛДНР” за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що “ви ніхто і звати вас ніяк”, – зазначили в розвідці.
Також в ГУР додали, що після наступу українських Сил Оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.
Відзначається невдоволення ходом проведення так званої «спеціальної операції» та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси «республік».
Тэги: Россия, ДНР, ЛНР, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия гарантирует безопасность “ДНР” и “ЛНР”, – Лавров
22.02.2022 12:08
ТОРПутин пообещал сегодня принять решение о признании «ЛДНР»
21.02.2022 17:35