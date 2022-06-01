РФ не визнає свої паспорти, видані в “ЛДНР”: їх власників не пускають до Росії

Видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ.

Вони так раділи цим книжечкам в "ЛДНР"



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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“Принаймні тим, хто намагався виїхати із “ЛДНР” за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що “ви ніхто і звати вас ніяк”, – зазначили в розвідці.

Також в ГУР додали, що після наступу українських Сил Оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.

Відзначається невдоволення ходом проведення так званої «спеціальної операції» та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси «республік».

Тэги: Россия, ДНР, ЛНР, Росія