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Главная » Світ » Політика
13:10 15 Сентября 2022 Просмотров 470   КомментариевКомментарии

Путіна знову принизили: президенту РФ довелося чекати на главу Киргизії

Ще один лідер держави – президент Киргизії Садір Жапаров – фактично принизив президента РФ Володимира Путіна, змусивши його чекати.

Президент Киргизії змусив Путіна чекати біля пустого крісла

Це сталося перед їхньою зустріччю на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочався 15 вересня у Самарканді.

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Раніше глава Кремля любив робити так, щоб на нього чекали світові лідери, причому іноді довго.

А тепер навіть президент Киргизстану дозволив собі запізнитися на зустріч.

На кадрах офіційного відео можна побачити розгубленість глави Кремля перед порожнім кріслом свого візаві.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін
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Путіна знову принизили: президенту РФ довелося чекати на главу Киргизії

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