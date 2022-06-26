Захарова звинуватила Україну та Захід у бажанні вбивати росіян
Під документом про гарантії безпеки України, підготовленим главою офісу президента Андрієм Єрмаком спільно з ексгенсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, нібито приховано бажання Заходу вбивати росіян.
Про це на брифінгу заявила офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова.
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Вона підкреслила, що в тексті документа йдеться про продовження «накачування» Києва західною зброєю та «натаскування» українських солдатів для боротьби з Росією.
«Ми ж пам’ятаємо одкровення Джорджа Буша молодшого, який буквально кілька місяців тому сказав, що головне завдання України — вбити якнайбільше росіян. Ось, мабуть, таким гарним словом «гарантія безпеки» і називається дуже негарне одкровення. Це не гарантія безпеки України, це бажання вбивати нас, от і все», – зазначила вона.