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Главная » Україна » Суспільство
17:48 15 Сентября 2022 Просмотров 225   КомментариевКомментарии

У Криму зібрали 1200 “добровольців” на війну: Аксьонов пообіцяв ще два батальйони

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов підтримав ініціативу глави Чечні Рамзана Кадирова щодо підготовки добровольців у регіонах.

Про це повідомило Кримське інформаційне агентство

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«Ми зобов’язані докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше розгромити нацистів і відновити мир. Усі регіони працюють у цьому напрямі», – зазначив Аксьонов.

Він підкреслив, що Крим уже виставив понад 1200 добровольців і формує ще два батальйони.

«Ми повністю забезпечимо їх екіпіруванням, засобами захисту, зв’язку та розвідки. Процес іде, намагаємося, щоб усі йшли повністю екіпіровані», – додав гауляйтер.

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