Главная » Україна » Суспільство
17:48 15 Сентября 2022 225 Комментарии
У Криму зібрали 1200 “добровольців” на війну: Аксьонов пообіцяв ще два батальйони
Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов підтримав ініціативу глави Чечні Рамзана Кадирова щодо підготовки добровольців у регіонах.
Про це повідомило Кримське інформаційне агентство
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Ми зобов’язані докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше розгромити нацистів і відновити мир. Усі регіони працюють у цьому напрямі», – зазначив Аксьонов.
Він підкреслив, що Крим уже виставив понад 1200 добровольців і формує ще два батальйони.
«Ми повністю забезпечимо їх екіпіруванням, засобами захисту, зв’язку та розвідки. Процес іде, намагаємося, щоб усі йшли повністю екіпіровані», – додав гауляйтер.
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Кривому Розі знову ракетний удар у районі гідротехнічних споруд
15.09.2022 17:20
ТОРПутін стурбований пияцтвом у своєму оточенні
15.09.2022 17:08