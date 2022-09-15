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Главная » Україна » Суспільство
18:53 15 Сентября 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили ворожі атаки біля трьох населених пунктів та вдарили по зосередженням ворога

Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 3 пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили 2 склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога.

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