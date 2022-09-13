В Ізюмі знайшли масове поховання понад 440 тіл: Зеленський прокоментував

У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання понад 440 тіл.

В похованні понад 440 могил



Про це повідомило Sky News з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил», – сказав він.

За словами правоохоронця, тіла були поховані окремо.

На запитання, чи може він сказати, як загинули поховані тут люди, він відповів: «Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій».

Болвінов зазначив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.

Водночас телеканал «Настоящее время», опублікував фотографії масових поховань у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів.

«Деякі поховання з хрестами, на них написи. Десь навіть є вінки. Десь немає нічого, лише могила. Написи: «ЗСУ, 17 осіб, з моргу», «345″, «412″», – йдеться у публікації.

Згодом, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю, 16 вересня, на місці масового поховання в Ізюмі будуть українські та міжнародні журналісти, також буде оприлюднено більше інформації щодо цього.

“Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього”, – зазначив глава держави.

Тэги: изюм, Харків, Ізюм, Храьков