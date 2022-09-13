Вночі ЗСУ вдарили по базі окупантів в Мелітополі

Вночі 16 вересня, ближче до 01:00, пролунали гучні вибухи в північній частині Мелітополя.

Вночі в Мелітополі було яскраво та дуже гучно



За інформацією місцевих мешканцв, в небі було видно прольоти ракет ППО окупантів, а також заграву.

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Після вибухів почався інтенсивний рух військової техніки росіян.

Удар по російським позиціям також підтвердив мер Іван Федоров.

“У Мелітополі знову «гаряча» ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим”, – написав він в Telegram.

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