НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
07:26 16 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окупанти активізували ракетні обстріли та авіаудари: ЗСУ тримає оборону

За минулу добу ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Сили оборони нищать ворога на землі і в небі

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Південнобузькому напрямку ворог бив з артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей.

Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

Loading...

Новости по теме

ТОР
16.09.2022 07:16
Вночі ЗСУ вдарили по базі окупантів в Мелітополі
ТОР
16.09.2022 05:59
В Ізюмі знайшли масове поховання понад 440 тіл: Зеленський прокоментував
ТОР
15.09.2022 19:15
Рада МАГАТЕ закликала Росію забратися із Запорізької АЕС
blog comments powered by Disqus
У Росії колони автозаків звозять завербованих ув’язнених на війну. Відео

09:56 Світ

У Криму зібрали 1200 “добровольців” на війну: Аксьонов пообіцяв ще два батальйони

17:48 Україна

Путіна знову принизили: президенту РФ довелося чекати на главу Киргизії

13:10 Світ

ЗСУ розгромили полк російських десантників під Бахмутом

07:01 Україна

Данілов розповів про втрати ЗСУ і окупантів при звільненні Харківщини

06:14 Україна

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП: президента поранено

05:53 Україна

Ракетний удар по Кривому Рогу: всі подробиці

19:05 Україна

Після поразки в Україні Путін має кілька варіантів: вони названі

16:33 Світ

У Росії повідомили про обстріл села під Бєлгородом: на відео потрапили ящики з боєприпасами

14:47 Світ

Російські прикордонники під Бєлгородом кинули пости та відступили від кордону

13:32 Світ

Стало відомо про покарання причетних до виконання «Ой у лузі…» на весіллі в Бахчисараї

10:55 Україна