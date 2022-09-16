Окупанти активізували ракетні обстріли та авіаудари: ЗСУ тримає оборону

За минулу добу ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Сили оборони нищать ворога на землі і в небі



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Південнобузькому напрямку ворог бив з артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей.

Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.