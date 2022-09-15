В Валуйках під Бєлгородом вночі пролунали вибухи і зникло світло
У російських Валуйках Білгородської області вночі 16 вересня пролунали вибухи і місто залишилося без електрики.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Пiсля серії “хлопків” і зникнення світла з’явилася інформація, що підстанція, яка живила місто, зазнала пошкоджень. Загалом пишуть про 20 вибухів.
Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков також прокоментував вибухи у Валуйках. За його словами, там працювала ППО, проте на землі є руйнування.
Пошкоджено підстанцію, порушено електропостачання міста. Також сталося займання восьми приватних житлових будинків на вулиці Шкільна та трьох машин.
Крім цього, за словами Гладкова, загинув один цивільний.
Російські ЗМІ звинуватили в обстрілі Валуйок українських військових.
Втім у мережі оприлюднили відео, на якому видно, що світло зникло саме після «вильоту». Ймовірно, росіяни обстрілювали Харківщину, але ракета відмовилася летіти.