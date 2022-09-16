США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн: що отримають ЗСУ
Президент США Джо Байден оголосив 15 вересня про новий пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів для України.
Відповідне повідомлення опублікували на сайті Білого дому.
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Таким чином, загальний обсяг оборонної допомоги США для України від початку роботи адміністрації Байдена досяг близько $15,8 мільярда.
У Пентагоні пояснили, що пакет містить додаткові боєприпаси для систем HIMARS, десятки тисяч звичайних 105-мм артилерійських снарядів, тисячу високоточних 155-мм снарядів, системи боротьби з безпілотниками, обладнання для розмінування тощо.
До пакету увійдуть:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 36000 105-мм артилерійських снарядів;
- 1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- чотири протиартилерійські радари;
- чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
- протибеспілотні повітряні системи;
- обладнання для розмінування;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси та обладнання;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- прилади нічного бачення, зимове спорядження та інше польове спорядження.