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Главная » Світ » Політика
08:19 16 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн: що отримають ЗСУ

Президент США Джо Байден оголосив 15 вересня про новий пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів для України.

Відповідне повідомлення опублікували на сайті Білого дому.

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Таким чином, загальний обсяг оборонної допомоги США для України від початку роботи адміністрації Байдена досяг близько $15,8 мільярда.

У Пентагоні пояснили, що пакет містить додаткові боєприпаси для систем HIMARS, десятки тисяч звичайних 105-мм артилерійських снарядів, тисячу високоточних 155-мм снарядів, системи боротьби з безпілотниками, обладнання для розмінування тощо.

До пакету увійдуть:

- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

- 36000 105-мм артилерійських снарядів;

- 1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

- чотири протиартилерійські радари;

- чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

- протибеспілотні повітряні системи;

- обладнання для розмінування;

- протипіхотні боєприпаси Claymore;

- підривні боєприпаси та обладнання;

- стрілецька зброя та боєприпаси;

- прилади нічного бачення, зимове спорядження та інше польове спорядження.

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