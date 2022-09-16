У Росії колони автозаків звозять завербованих ув’язнених на війну. Відео

В мережі зявилося відео проїзду колони автозаків зі спецсигналами, що везли ув’язнених, які погодилися воювати в Україні.

Колони автозаків бачили в Табовській та Білгородській областях Росії



Колону з автозаків помітили 15 вересня у Тамбовській області.

З посиланням на власні джерела Telegram-канал Baza повідомляє про 400 ув’язнених, яких завербували у колоніях Тамбовської області та відвезли у фургонах до військових навчальних центрів в одному з південних регіонів Росії.

Напередодні стало відомо про колону з 10-12 автобусів ФСВП із мигалками, які помітили у російському місті Бєлгороді — обласному центрі неподалік кордону з Україною.

Однак відео, яке це підтверджувало б, опубліковано не було.

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