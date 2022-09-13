У центрі Херсона пролунали вибухи: біля будівлі адміністрації стовп диму

Вдень близько 11:00 у центрі тимчасово окупованого Херсона прогриміли вибухи, а біля будівлі обладміністрації у небо здіймається стовп диму.

В центрі міста сталося 5 вибухів



За інформацією російського РИА Новости, всього було п’ять вибухів унаслідок прильоту ракет.

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Попередньо, є загиблі та поранені.

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Тэги: херсон