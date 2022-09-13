НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
11:26 16 Сентября 2022 Просмотров 182   КомментариевКомментарии

У центрі Херсона пролунали вибухи: біля будівлі адміністрації стовп диму

Вдень близько 11:00 у центрі тимчасово окупованого Херсона прогриміли вибухи, а біля будівлі обладміністрації у небо здіймається стовп диму.

В центрі міста сталося 5 вибухів

За інформацією російського РИА Новости, всього було п’ять вибухів унаслідок прильоту ракет.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Попередньо, є загиблі та поранені.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.09.2022 07:55
Окупанти на Херсонщині відходять до Дніпра: ЗСУ підбираються до Чорнобаївки
ТОР
13.09.2022 05:55
У Херсоні підірвали колаборантку-”ректорку” держуніверситету
ТОР
12.09.2022 14:51
Російські ЗМІ повідомили про смерть Сальдо, але потім видалили інформацію
blog comments powered by Disqus
В Кривому Розі після удару по дамбі почервоніла річка: у чому причина

13:39 Україна

У центрі Херсона пролунали вибухи: біля будівлі адміністрації стовп диму

11:26 Україна

На найбільшому суднобудівному заводі Росії страйк: робітники вимагають зарплату

11:15 Світ

У Росії колони автозаків звозять завербованих ув’язнених на війну. Відео

09:56 Світ

У Криму зібрали 1200 “добровольців” на війну: Аксьонов пообіцяв ще два батальйони

17:48 Україна

Стане стороною конфлікту: Росія пригрозила США через ракети для України

14:19 Світ

Путіна знову принизили: президенту РФ довелося чекати на главу Киргизії

13:10 Світ

ЗСУ розгромили полк російських десантників під Бахмутом

07:01 Україна

Данілов розповів про втрати ЗСУ і окупантів при звільненні Харківщини

06:14 Україна

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП: президента поранено

05:53 Україна

Ракетний удар по Кривому Рогу: всі подробиці

19:05 Україна