13.09.2022 07:55
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11:26 16 Сентября 2022 182 Комментарии
У центрі Херсона пролунали вибухи: біля будівлі адміністрації стовп диму
Вдень близько 11:00 у центрі тимчасово окупованого Херсона прогриміли вибухи, а біля будівлі обладміністрації у небо здіймається стовп диму.
В центрі міста сталося 5 вибухів
За інформацією російського РИА Новости, всього було п’ять вибухів унаслідок прильоту ракет.
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Попередньо, є загиблі та поранені.
Тэги: херсон
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