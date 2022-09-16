На Херсонщині війська окупантів не можуть забезпечити себе водою та їжею

Підрозділи окупантів в Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Там уточнили, що підрозділи ЗС РФ, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами.

Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

Крім того, низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.