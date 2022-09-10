Вибух у Луганську: «генпрокурору ЛНР» відірвало руку, він загинув

У будівлі “генеральної прокуратури ЛНР” пролунав вибух, серйозні поранення у “генпрокурора”.

Про подробиці вибуху у Луганську розповів журналіст Денис Казанський.

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Він наголосив, що був не удар ракетою, а саме вибух зсередини.

За попередньою інформацією, “генпрокурору ЛНР” Сергій Горенко відірвало руку.

Російські ЗМІ повідомили, що від отриманих травм він помер.

В екстрених службах зазначили, що епіцентр вибуху у будівлі «генпрокуратури» знаходився біля кабінету Горенка.

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Тэги: Луганск, Луганськ