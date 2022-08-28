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13:59 16 Сентября 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

У Китаї за 20 хвилин повністю згорів хмарочос із людьми

У Китаї у місті Чанша сталась пожежа у будівлі державного телеком-оператора China-telecom.

У будівлі могли залишитися сотні людей

Про це повідомило Reuters.

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Пожежа почалася приблизно о 15:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом). Полум’я поширилося фасадом хмарочоса, охопивши одразу більше десяти поверхів.

ЗМІ повідомляють, що там зберігалось 35 тонн палива для серверів.

Кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень людей.

Висота будівлі – понад 200 метрів.

Чанша – столиця провінції Хунань, там проживає близько 10 мільйонів людей.

Тэги: Китай
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