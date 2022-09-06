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14:12 16 Сентября 2022 12 Комментарии
У Бердянську знищено “заступника мера” та його дружину – “главу виборчкому”
В Бердянську невідомі партизани знищили колаборантів-зрадників.
Колаборантів було вбито біля свого гаража
Про це повідомили російські ЗМІ.
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В результаті дій патріотів загинули “заступник голови адміністрації” міста з ЖКГ Олег Бойко та його дружина Людмила, яка очолювала міський “виборчком з проведення референдуму”.
Як заявив представник окупаційної «адміністрації» Володимир Рогов, колаборантів було вбито біля свого гаража в мікрорайоні Колонія.
Тэги: Бердянск, Бердянськ
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