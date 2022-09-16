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Главная » Україна » Інциденти
15:05 16 Сентября 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

У Мелітополі пролунав потужний вибух на аеродромі окупантів. Відео

В окупованому Мелітополі знову пролунав потужний вибух у районі військового аеродрому, який росіяни використовують як базу.

Про це повідомили місцеві жителі, також підтвердив її і мер Іван Федоров.

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“Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тому курять та курять на аеродромі. Щойно там зафіксовано потужний вибух”, – написав він у Telegram.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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