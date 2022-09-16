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06:04 17 Сентября 2022 Просмотров 424   КомментариевКомментарии

ЗСУ форсували Оскол і повністю взяли під контроль Куп’янськ

Українські військові під час контрнаступу на Харківщині повністю взяли під контроль Куп’янськ.

Про це свідчать дані сервісу Deepstatemap.

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Воїни ЗСУ успішно форсували річку Оскол і повністю вибили російських окупантів із лівобережної частини міста.

Крім того, у мережі з’явилося відео, де про повне звільнення Куп’янська повідомив командир підрозділу KRAKEN Сергій Величко.

Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.

ЗСУ продовжили наступ на лівому березі Осколу

ЗСУ продовжили наступ на лівому березі Осколу

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ЗСУ форсували Оскол і повністю взяли під контроль Куп’янськ

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