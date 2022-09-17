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Главная » Україна » Суспільство
07:06 17 Сентября 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили ворожі атаки і завдали ударів по резервах окупантів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Сил оборони завдала ударів по окупантах

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БпЛА ворога.

За минулу добу Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження.

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