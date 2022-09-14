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07:33 17 Сентября 2022 0 Комментарии
Киргизія звинуватила Таджикистан в обстрілі прикордонного села з міномету
Таджикистан обстріляв з мінометів вранці село Паски-Арик Баткенського району Киргизії.
Про це повідомила прикордонна служба Киргизії.
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«Порушивши раніше досягнуті домовленості, починаючи з 08:50 (05:50 за Києвом), таджицька сторона обстріляла з мінометів населений пункт Паски-Арик Баткенського району», – сказано в повідомленні.
Зазначається, що обстріл припинився за п’ять хвилин після початку.
Останні кілька днів країни послідовно звинувачують одна одну в обстрілах прикордонних районів.
Тэги: Таджикистан, Киргизстан
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