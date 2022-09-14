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Главная » Світ » Інциденти
07:33 17 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киргизія звинуватила Таджикистан в обстрілі прикордонного села з міномету

Таджикистан обстріляв з мінометів вранці село Паски-Арик Баткенського району Киргизії.

Про це повідомила прикордонна служба Киргизії.

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«Порушивши раніше досягнуті домовленості, починаючи з 08:50 (05:50 за Києвом), таджицька сторона обстріляла з мінометів населений пункт Паски-Арик Баткенського району», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що обстріл припинився за п’ять хвилин після початку.

Останні кілька днів країни послідовно звинувачують одна одну в обстрілах прикордонних районів.

Тэги: Таджикистан, Киргизстан
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