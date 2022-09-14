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07:57 17 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окупанти оговталися від шоку: Арестович розповів про нову лінію фронту та плани ЗСУ

Противник трохи оговтався від шоку в Харківській області і почав займати більш-менш розумну оборону.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, нова лінія фронту вимальовується приблизно по річці Оскол на схід від Ізюму.

“Ми підтискуємо від Слов’янська на північ. Наше завдання взяти під контроль Лиман і далі піти до Луганської області на Сватове або відрізати Сєвєродонецьк від постачання з півночі”, – повідомив Арестович.

Він вважає, що російська армія готується до оборони Сватова як опорного пункту та дорожнього вузла.

«Якщо ми його захоплюємо, то беремо під контроль значну частину Луганської області та погрожуємо противнику з півночі, просуваючись на південь до Сєвєродонецька та Луганська», – зазначив радник голови ОП.

Традиційно він додав, що динаміка стане зрозумілою найближчими днями і залежатиме від злагодженої роботи військової машини та удачі.

«Ми вгризаємося там в оборону, і якщо вдасться швидко взяти Лиман, то ми заходимо в Луганську область, за яку російські воєначальники розписалися кілька разів, стверджуючи, що Росія там назавжди», – резюмував Арестович.

Карта ситуації на фронті у Харківській і Луганській областях

Карта ситуації на фронті у Харківській і Луганській областях

Тэги: Алексей Арестович, Олексій Арестович
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