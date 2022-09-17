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Главная » Україна » Інциденти
09:19 17 Сентября 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог ударив ракетами по передмістю

У Запоріжжі близько 08:44 пролунали один за одним два потужні вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Буквально за хвилину до цього у місті оголосили повітряну тривогу – навіть не встигли включитись ревуни.

Місцеві паблики пізніше опублікували фото та відео диму, що піднімається після прильотів.

Пізніше голова Запорізької ОВ Олександр Старух повідомив, що ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя.

Про руйнування та постраждалих поки що інформації немає.

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