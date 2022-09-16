На саміті ШОС відбулося обнулення Путіна: він став зайвим

На саміті ШОС у Самарканді президент Росії Володимир Путін виявився зайвим, і йому це показали лідери азіатських країн.

На саміеі ШОС азійські лідери показали Путіну, що він зайвий



Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив військовий експерт Михайло Самусь.

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«Те, що ми бачили в Самарканді, – це було саме те обнулення Путіна, це була його самоліквідація», – зазначив він.

Експерт нагадав, що після приїзду Путіна до Самарканду його демонстративно зустрів не президент Узбекистану, а друга особа, що раніше було неможливо за визначенням.

Президент Узбекистану зустрічав Сі Цзіньпіна, показавши тим, хто є хто на Сході, хто є хто в Центральній Азії.

“Точно так само фантастична історія – це коли Путін чекав президента Киргизстану. Той самий Путін, який змушував годинами чекати Папу римського, годинами чекати королеву Великобританії та інших лідерів, а зараз він чекає на президента Киргизстану. Тобто це таке акуратне вдягання помийного відра на голову Путіну – це суто східна церемонія, коли показують, хто є хто, цими досить дрібними, акуратними рухами”, – пояснив Самусь.

Він також звернув увагу на невпевнену манеру президента РФ у спілкуванні – не дивлячись у вічі співрозмовнику, він запинаючись, каже «в Україні», замість звичного великодержавного імперського «на Україні» і сидить на краєчку стільця.

“Насправді всіляко Путіну було сказано, що він тут зайвий. Реальні господарі ситуації – це Сі Цзіньпін, Індія, Ердоган, Казахстан, Узбекистан, будь хто, але тільки не Путін”, – сказав експерт.

За його словами, Путін планував створити багатополюсний світ, в якому він є головою одного з полюсів, а насправді він виявився просто зайвим.

«Одна з причин – те, що він приїхав туди тим, хто програв, а тих, хто програв, не люблять, особливо до них відповідним чином ставляться на Сході… До тих, хто програв, ставляться зі зневагою, що й показали Путіну – він зайвий», – підкреслив Самусь.

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