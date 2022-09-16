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10:40 17 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На саміті ШОС відбулося обнулення Путіна: він став зайвим

На саміті ШОС у Самарканді президент Росії Володимир Путін виявився зайвим, і йому це показали лідери азіатських країн.

На саміеі ШОС азійські лідери показали Путіну, що він зайвий

Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив військовий експерт Михайло Самусь.

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«Те, що ми бачили в Самарканді, – це було саме те обнулення Путіна, це була його самоліквідація», – зазначив він.

Експерт нагадав, що після приїзду Путіна до Самарканду його демонстративно зустрів не президент Узбекистану, а друга особа, що раніше було неможливо за визначенням.

Президент Узбекистану зустрічав Сі Цзіньпіна, показавши тим, хто є хто на Сході, хто є хто в Центральній Азії.

“Точно так само фантастична історія – це коли Путін чекав президента Киргизстану. Той самий Путін, який змушував годинами чекати Папу римського, годинами чекати королеву Великобританії та інших лідерів, а зараз він чекає на президента Киргизстану. Тобто це таке акуратне вдягання помийного відра на голову Путіну – це суто східна церемонія, коли показують, хто є хто, цими досить дрібними, акуратними рухами”, – пояснив Самусь.

Путін чекає на главу Азербайджану

Путін чекає на главу Азербайджану

Путін чаекає на президента Турції

Путін чаекає на президента Турції

Він також звернув увагу на невпевнену манеру президента РФ у спілкуванні – не дивлячись у вічі співрозмовнику, він запинаючись, каже «в Україні», замість звичного великодержавного імперського «на Україні» і сидить на краєчку стільця.

Путін чаекає на президента Киргизстану

Путін чаекає на президента Киргизстану

“Насправді всіляко Путіну було сказано, що він тут зайвий. Реальні господарі ситуації – це Сі Цзіньпін, Індія, Ердоган, Казахстан, Узбекистан, будь хто, але тільки не Путін”, – сказав експерт.

Путін чаекає на главу Індії

Путін чаекає на главу Індії

За його словами, Путін планував створити багатополюсний світ, в якому він є головою одного з полюсів, а насправді він виявився просто зайвим.

«Одна з причин – те, що він приїхав туди тим, хто програв, а тих, хто програв, не люблять, особливо до них відповідним чином ставляться на Сході… До тих, хто програв, ставляться зі зневагою, що й показали Путіну – він зайвий», – підкреслив Самусь.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін
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