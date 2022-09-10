НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
12:24 17 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Донецьку прогриміли вибухи: прилетіло в будівлю “адміністрації”. Відео

Близько 12:00 17 вересня у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи, після чого в небо здійнялися стовпи диму.

В центрі Донецька пролунали вибухи

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Попередньо, було чотири прильоти у будівлю окупаційної «адміністрації» Ворошилівського району Донецька.

Також повідомляється, що є влучання в районі бульвару Пушкіна.

Тэги: Донецк, Донецьк
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.09.2022 20:03
ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт
ТОР
05.09.2022 07:24
У Донецьку примусово мобілізують пацієнтів лікарень
ТОР
29.08.2022 14:15
Кремль спустив військовим новий термін виходу на кордон Донецької області
blog comments powered by Disqus
На саміті ШОС відбулося обнулення Путіна: він став зайвим

10:40 Світ

У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог ударив ракетами по передмістю

09:19 Україна

Окупанти оговталися від шоку: Арестович розповів про нову лінію фронту та плани ЗСУ

07:57 Україна

ЗСУ форсували Оскол і повністю взяли під контроль Куп’янськ

06:04 Україна

Путін заявив, що хоче переговорів з Україною та завершення війни

17:26 Світ

В Кривому Розі після удару по дамбі почервоніла річка: у чому причина

13:39 Україна

У центрі Херсона пролунали вибухи: біля будівлі адміністрації стовп диму

11:26 Україна

На найбільшому суднобудівному заводі Росії страйк: робітники вимагають зарплату

11:15 Світ

У Росії колони автозаків звозять завербованих ув’язнених на війну. Відео

09:56 Світ

У Криму зібрали 1200 “добровольців” на війну: Аксьонов пообіцяв ще два батальйони

17:48 Україна

Стане стороною конфлікту: Росія пригрозила США через ракети для України

14:19 Світ