В Донецьку прогриміли вибухи: прилетіло в будівлю “адміністрації”. Відео

Близько 12:00 17 вересня у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи, після чого в небо здійнялися стовпи диму.

В центрі Донецька пролунали вибухи



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Попередньо, було чотири прильоти у будівлю окупаційної «адміністрації» Ворошилівського району Донецька.

Також повідомляється, що є влучання в районі бульвару Пушкіна.

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Тэги: Донецк, Донецьк