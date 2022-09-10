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12:24 17 Сентября 2022 0 Комментарии
В Донецьку прогриміли вибухи: прилетіло в будівлю “адміністрації”. Відео
Близько 12:00 17 вересня у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи, після чого в небо здійнялися стовпи диму.
В центрі Донецька пролунали вибухи
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Попередньо, було чотири прильоти у будівлю окупаційної «адміністрації» Ворошилівського району Донецька.
Також повідомляється, що є влучання в районі бульвару Пушкіна.
Тэги: Донецк, Донецьк
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