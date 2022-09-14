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Главная » Україна » Інциденти
17:12 17 Сентября 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

У Криму спалили машину російського пропагандиста Кисельова. Фото и відео

Близько 2 години ночі на вулиці в Коктебелі, що в окупованому Криму, за адресою, де знаходиться вілла генерального директора агентства «Росія сьогодні» пропагандиста Дмитра Кисельова, згоріли два легкові автомобілі.

Ще не ядерний попіл, але вже схоже

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Від вогню постраждали «Ленд Ровер Фрілендер» та гольф-кар.

За даними поліції, палій прийшов на місце в медичній масці та бахілах.

МВС РФ порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 167 КК РФ (умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу).

Залишки гольф-кару Кисельова

Залишки гольф-кару Кисельова

Тэги: крым, Крим
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