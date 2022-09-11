Запорізьку АЕС знов під’єднано до української енергомережі

Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній, що були пошкоджені під час обстрілів.

Всі реактори ЗАЕС залишаються вимкнутими



Про це повідомило МАГАТЕ.

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Роботу ЛЕП потужністю 750 кВ було відновлено в той же день, коли Енергоатом повідомив про поставку запчастин для ремонту на ЗАЕС, а також додаткові запаси палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть бути використані як резервні джерела живлення.

“Хоча стан електроенергії на ЗАЕС покращився за останній тиждень, ситуація все ще залишається нестабільною, і я ініціював консультації з відповідними сторонами, що спрямовані на термінове встановлення захисної зони ядерної та фізичної безпеки на ЗАЕС”, — сказав глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 11 вересня, ЗАЕС було повністю відключено після того, як було зупинено останній, 6-й енергоблок, який три доби працював у режимі острова, живлячи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності.

При цьому енергоблокам, як і раніше, потрібна електроенергія для підтримки необхідних функцій.

Споживачам станція не постачає енергію з 5 вересня.

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