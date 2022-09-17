Окупанти несуть значні втрати на Авдіївському напрямку: ЗСУ відбивають ворожі атаки

Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку.

ЗСУ завдають ворогу суттєвих втрат



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Протягом доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.