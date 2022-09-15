Зеленський заявив про дипломатичний шлях повернення Криму

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом.

Зленський висловився щодо повернення Криму



Про повернення півострову він розповів в інтерв’ю Reuters.

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На запитання, чи в стані Україна повернути Крим Зеленський відповів, що немає іншого шансу, немає виходу, і “треба деокуповувати територію”.

“Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка», – зазначив президент.

Він також додав, що «Україна зможе жити спокійно, коли поверне собі всю свою землю».

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