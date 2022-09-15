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Главная » Україна » Політика
07:41 18 Сентября 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Зеленський заявив про дипломатичний шлях повернення Криму

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом.

Зленський висловився щодо повернення Криму

Про повернення півострову він розповів в інтерв’ю Reuters.

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На запитання, чи в стані Україна повернути Крим Зеленський відповів, що немає іншого шансу, немає виходу, і “треба деокуповувати територію”.

“Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка», – зазначив президент.

Він також додав, що «Україна зможе жити спокійно, коли поверне собі всю свою землю».

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
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